Atleta Alysha Newman defiende su Onlyfans y responde a críticos: "Gano dinero y me da confianza"

La atleta y estrella de Onlyfans, Alysha Newman, ha ganado mayor exposición y reconocimiento tras ganar la medalla de bronce en el salto con garrocha de los JJOO de París 2024.

La deportista brilló sobre la pista del Stade de France y superó con éxito la barrera de 4,85 metros, para lograr el récord de su país y transformarse en la primera canadiense mujer en ganar una presea en esta disciplina.

La brillante participación de Newman, además, aumentó el furor por la deportista en la cita plataforma de contenidos privados previo pago, aumentando más de 20 mil seguidores en solo un día.

En su perfil, Alysha explota su lado más sensual y también aprovecha para compartir con sus fanáticos, dando tips de entrenamientos y consejos para el día a día.

Alysha Newman: “Gano dinero, me da confianza”

Eso sí, la alta exhibición le ha costado también críticas de seguidores del atletismo, quienes consideran que puede perder el foco competitivo y llevarla a un cierre abrupto de su carrera.

Pero las críticas no amilanan a Newman: “Con lo que publico, tienes que iniciar sesión para descubrirlo, gano dinero. Me da confianza y me siento cómodo con ello”, aseguró en entrevista con Bild.

“Publico muchos de mis entrenamientos, hablo sobre nutrición y muchos consejos y trucos”, agregó, desmitificando que se trate de solo una plataforma de contenido para adultos.

Alysha Newman is #TeamCanada first Olympic pole vault medallist in 112 years 🇨🇦 — Team Canada (@TeamCanada) August 7, 2024

“Por supuesto que mucha gente tiene cierto cliché cuando piensa en Onlyfans, pero tampoco puedo cambiar la opinión de muchas personas”, agregó.

Finalmente, Alysha Newman remarcó que “este sitio web me ha conectado con muchos aficionados, más que cualquier otro saltador de garrocha antes. Lo que otros piensen al respecto no me molesta. Soy quien soy y lo hago bien”.