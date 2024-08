Ganó medalla y celebró con twerk en pista: Alysha Newman, atleta y estrella de Onlyfans lució en JJOO

Alysha Newman, atleta de Canadá y considerada una “estrella” de la plata Onlyfans, se lució este miércoles en los JJOO de París, adjudicándose medalla de bronce en el salto con garrocha.

Y no solo eso. Newman además ‘revolucionó el Stade de France, que estaba lleno con 80 mil espectadores, al realizar pasos de twerk en plena pista para festejar su presea.

La canadiense llegó a la competencia en la capital francesa sin hacer mucho ruido en lo deportivo, y más reconocida por su participación en la mencionada tribuna virtual, donde cobra 10 Libras al mes (casi 12 mil pesos chilenos), destaca el Daily Mail inglés.

Sin embargo, en París Alysha dio el batacazo de su vida y consiguió subirse al podio, siendo la primera mujer de su país en lograrlo en esta especialidad. Histórico.

Esta jornada la Alysha superó con éxito la barrera de 4,85 metros, empatando el registro de la estadounidense Katie Moon.

Eso sí, Moon tuvo un intento fallido menos que Newman, por lo que remató en el segundo lugar y se colgó la medalla de plata.

Alysha Newman is #TeamCanada first Olympic pole vault medallist in 112 years 👀🇨🇦

📸: Darren Calabrese pic.twitter.com/Sww19MSrCG

— Team Canada (@TeamCanada) August 7, 2024