Tras vencer a Yasmani: Mijaín López se retira de la Lucha grecorromana con 5 medallas de oro en JJOO

Un hombre que se retira de la disciplina como leyenda es la historia que ha marcado en el mundo de la Lucha grecorromana, Mijaín López, actual medallista de oro que acaba de vencer al brillante Yasmani Acosta en una verdadera contienda ‘titánica’ en los JJOO de París 2024.

La misión no era fácil, ya que hasta ahora, el representante de Cuba encadena 20 combates sin conocer la derrota en la disciplina, una hazaña que quedará sin dudas en la historia universal de esta competición.

En el combate por la presea dorada en suelo francés, el cubano-chileno se instaló de igual a igual en el colchón olímpico, pero López supo hacer daño a Yasmani Acosta para rápidamente ponerse en ventaja.

Finalmente, el duelo terminó en 6 a 0 para López, quien al finalizar el combate ante su amigo y rival, se sacó los zapatos y los dejó tendidos en el centro de la superficie que albergó el combate en una muestra de que su legado en la Lucha grecorromana ha llegado a su fin.

Con esto, Mijaín López se retira siendo campeón olímpico en 4 JJOO consecutivos, recordando las preseas doradas en Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y ahora en París 2024.



On a day of history, another iconic moment in wrestling.

Mijain Lopez Nunez 🇨🇺 wins his record 5th wrestling Olympic gold. Lopez, 41, is the only Olympian to win Olympic gold at five different Olympics in the same event. 🐐

2008 Beijing 120kg GR🥇

2012 London 120kg GR🥇

2016… pic.twitter.com/NFgEpohun2

— jonathan selvaraj (@jon_selvaraj) August 6, 2024