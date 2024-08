Salió eyectado: la extraña caída del N°1 del mundo en salto ecuestre que lo dejó sin medallas en JJOO

Uno de los deportes que ha llamado la atención en la segunda semana de competencia de los Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido la disciplina ecuestre, competencia en donde el jinete y su caballo deben mostrar una alta compatibilidad y entendimiento para lograr ‘saltar’ todos los obstáculos de la pista.

No obstante y por más que exista una ideal conexión entre el ‘binomio’ los problemas, accidentes y caídas han demostrado ser parte de la competición que se lleva a cabo en los JJOO y nadie está exento a estas situaciones.

Le acaba de pasar al mejor del mundo en la disciplina ecuestre masculina, al sueco Henrik von Eckermann, quien se instaló en las finales junto a su equino ‘King’ Edwards, pero ambos tuvieron un problema que los dejó eliminados de la competición.

Los saltos más complicado del circuito en París 2024 los pudieron sortear con éxito, pero en una acción más que extraña, el sueco perdió el control de su caballo y este estuvo a centímetros de impactar la barrera de contención, alcanzó a frenar, pero su jinete fue quien salió eyectado de su montura.

Si bien su caída no fue fuerte ni vehemente y no le provocó algún tipo de lesión, la acción fue totalmente extraña para un ‘binomio’ de este nivel.

Debido a este movimiento, ambos quedaron fuera de competencia al no finalizar la prueba ni terminar el circuito, siendo últimos en las finales de los JJOO.

Just wanted to show this video of Henrik von Eckermann, the world no.1. Not into horse riding so I have no clue what happened here if anyone can tell me. #Olympics2024Paris #Olympics #Equestrian pic.twitter.com/OomqSBMLbW

— GYRO (@GYRO6) August 6, 2024