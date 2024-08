La más joven de París 2024: china Haohao Zheng hace historia en JJOO con novel debut

La china Haohao Zheng, de solo 11 años, hizo su histórico debut en los Juegos Olímpicos de París 2024 como la atleta de menor edad en estos JJOO.

La asiática, una de las más precoces de la historia olímpica, se estrenó este martes en la prueba de Skateboarding, modalidad park, en la ronda clasificatoria.

Haohao, quien cumple 12 años en cinco días, el próximo 12 de agosto, es la deportista olímpica más joven de toda la historia de China.

La joven nacida en Huizhou fue muy aplaudida cuando su nombre fue anunciado para la tanda de clasificación y cuando realizó su primer ejercicio, consistente en cubrir un recorrido de 45 segundos en la pista del parque instalada en la plaza de La Concordia.

Haohao logró una primera puntuación de 63,19 sobre 100, el que acabó siendo su mejor resultado. Terminó decimoctava de 22 participantes y no clasificó a la final de París 2024.

Pese a su corta edad, la patinadora china se queda atrás en su precocidad frente al considerado como el más joven de la historia de los JJOO, el gimnasta griego Dimitros Loundras, quien participó con 10 años en la edición olímpica de 1896 en Atenas.

Haohao también está por detrás de la gimnasta italiana Luigina Giavotti, que, a los 11 años y 300 días, logró la medalla de plata en equipos en Amsterdam 1928.

Rewatching the best round of the prelims for Chinese skater Zheng Haohao in the women's bowl event at the Shanghai stop of the Olympic skateboarding points race! 🛹🇨🇳 #Olympics #Skateboarding pic.twitter.com/3KPVtv6Mca

— Johannes Maria (@luo_yuehan) July 30, 2024