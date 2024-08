Nuevo escándalo en París 2024: Canadá expulsa de JJOO a coach tras ser investigado por abuso sexual

Un nuevo escándalo azota a los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de que la delegación de Canadá expulsara de su concentración al entrenador de atletismo, Rana Reider, quien fue acusado de abuso sexual y emocional contra integrantes de su del equipo.

El entrenador de los medallistas canadienses en atletismo en Tokio 2020 se encuentra en el ojo del huracán por las denuncias en su contra y la delegación norteamericana tomó la decisión de sacarlo de París 2024.

En un comunicado de prensa, Canadá difundió que ha salido a la luz “nueva información” sobre las acusaciones en contra de Rana Reider.

El coach es investigado por abuso sexual por el Centro para el Deporte Seguro de Estados Unidos (U.S. Center for SafeSport). Durante el periodo de un año fue puesto en libertad condicional, que terminó en mayo.

En ese momento, su abogado detalló que Reider “mantuvo una relación romántica consensuada con una atleta adulta, que presentaba un desequilibrio de poder” y negó haber cometido algún delito cuando salieron a la luz las acusaciones, que aún no han sido probadas en los tribunales.

Sin embargo, el comunicado del Comité Olímpico de Canadá (COC) fue tajante en su postura.

En el oficio partieron indicando que “la decisión de (acreditar a Reider) se basó en el entendimiento de que su libertad condicional… terminó en mayo de este año, que no tenía otras suspensiones o sanciones y que, por lo demás, cumplía con nuestros requisitos de elegibilidad”.

No obstante: “El domingo 4 de agosto nos enteramos de nueva información sobre la conveniencia de que el Sr. Reider siguiera estando acreditado por el equipo de Canadá en los Juegos de París 2024. Tras hablar con Athletics Canada, se acordó revocar las acreditaciones y expulsar al Sr. Reider”.

En total son 3 las atletas que han denunciado a Reider, pero solo 2 han sido nombradas en los documentos judiciales de la investigación, mientras que la última se mantiene en completo anonimato, según el medio The Guardian, ya que Rana también entrenó al elenco de atletismo del Reino Unido.

Esas dos deportistas que aparecen nombradas, acusan al hombre de 54 años de abuso sexual y emocional reiterado, y la otra de acoso sexual y verbal.

Una fuerte acusación que remece a la delegación de Canadá y que apunta a un entrenador que ha conseguido logros en la rama del atletismo, pero que tras una exhaustiva investigación, es perfilado como ‘presunto’ autor de los delitos que se le atribuyen.

BREAKING

The Canadian Olympic Committee has revoked the accreditation of Rana Reider. He is Andre De Grasse’s personal coach, as well as other athletes here.

This comes after reports of allegations Reider sexually and emotionally abused three athletes.

COC statement. pic.twitter.com/m4aQv9gAER

— Devin Heroux (@Devin_Heroux) August 6, 2024