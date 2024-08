El Dream Team como favorito: así se definirá al candidato al oro en el básquetbol masculino de JJOO

Este martes, Estados Unidos derrotó a Brasil (87-122) en el último partido de la jornada del básquetbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 y en semifinales se enfrentará a Serbia, mientras que Francia hará lo propio con Alemania, en duelos que se jugarán el próximo jueves en Paris Bercy.

Los hombres de Steve Kerr confirmaron su condición de favoritos derrotando a Brasil y se medirán a la Serbia de Nikola Jokić, que con anterioridad había eliminado, después de la prórroga, a Australia (95-90).

La otra semifinal del básquetbol en París 2024, asimismo el jueves y en Paris Bercy, enfrentará a Alemania -que en el partido matinal derrotó a Grecia (76-63)- con Francia, que en la tarde de este martes dio cuenta de Canadá (82-73).

Punched our ticket to the #Paris2024 semifinals! 🇺🇸 #USABMNT pic.twitter.com/1ObKKMm4qf

— USA Basketball (@usabasketball) August 6, 2024