Por su ropa: medio inglés revela "verdadera razón" por la que expulsaron a atleta de Villa Olímpica

La nadadora e influencer paraguaya Luana Alonso fue expulsada de la Villa Olímpica de París 2024 por haber creado, supuestamente, un “ambiente inadecuado”.

La deportista de 20 años fue primero noticia al anunciar el sábado pasado su retiro de la natación, tras su amargo debut en la cita de los cinco anillos en la capital francesa (última en los 100 metros mariposa).

Luego, Alonso abandonó la Villa sin avisar. Se la vio en Disney París y tras su regreso al lugar de concentración el Comité Olímpico Paraguayo decidió imponerle una sanción.

Finalmente, la jefa de Misión del Team Paraguay, Larissa Schaerer, remitió un mail a la atleta solicitando “haga efectivo de manera inmediata su retiro de la Villa de Atletas… Su presencia el día de la fecha, está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay”.

Y en las últimas horas, el medio inglés Daily Mail entregó la “verdadera razón” por la que expulsaron a la joven nadadora e influencer.

“Una de las competidoras más glamorosas de los Juegos Olímpicos fue expulsada de la Villa de los Atletas después de ser acusada de distraer a otros competidores con su escasa ropa y de socializar con otros atletas”, reveló.

“La deslumbrante rubia de 20 años, que perdió su evento el primer día de competencia, fue vista caminando con su propia vestimenta en lugar del uniforme oficial proporcionado por los jefes del equipo paraguayo”, añadió.

Y eso no es todo. La publicación indicó que Luana “también ha sido vista socializando con otros atletas y se dice que distrae a sus compañeros de equipo que aún compiten”.

“Alonso se registró en un hotel en la capital francesa, visitó boutiques y restaurantes de lujo y publicó fotos para sus 500.000 seguidores en sus redes sociales”, cerró.

Los funcionarios del Comité Olímpico Paraguayo tomaron la decisión de prohibirla mezclarse con otros miembros del equipo luego de ser alertados de su comportamiento que, según se decía, estaba causando una “distracción“.

Inside glamorous Olympics swimmer's controversial trip to Paris: How Paraguayan star, 20, kicked out of the athletes village for 'distracting other competitors with skimpy clothing' visited Disneyland, high-end boutiques and restaurants during the Games https://t.co/fgwLQfmDNS pic.twitter.com/lMfBHvX1si

— Mail+ (@DailyMailUK) August 5, 2024