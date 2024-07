Tiene 20 años, compitió en JJOO y se retiró del deporte: Luana Alonso lloró en TV tras último lugar

La nadadora paraguaya Luana Alonso conmocionó en los Juegos Olímpicos de París al anunciar su retiro del deporte tras participar en los 100 metros mariposa. Entre lágrimas, expresó su agradecimiento a Paraguay y señaló que, pese a no lograr el resultado deseado, se retira después de 18 años en la natación. Con planes de estudiar ciencias políticas en Estados Unidos con la ambición de ser Ministra de Deportes en el futuro, instó a otros a luchar por sus sueños y a seguir firmes en sus creencias.

Sorprendió a todos. Luana Alonso, deportista de Paraguay, llamó la atención esta jornada durante los Juegos Olímpicos que se disputan en París.

Esto luego que anunciara -entre lágrimas- su retiro total del deporte una vez concluida su participación en los 100 metros mariposa de la natación.

Alonso fue la última en su serie y no escondió a la transmisión oficial que “no me fue como yo quería lastimosamente, pero estoy muy sentimental porque fue mi última carrera y ya me retiro de la natación”.

“Tal vez no me fue como yo quería, le pido disculpas a Paraguay, de corazón. Pero hice lo que pude a pesar de varias cosas que me pasaron antes”, agregó la deportista de 20 años.

“Tanto tiempo que hice natación, fueron 18 años. Tengo tantos sentimientos, pero lastimosamente tomé la decisión de dejar. Estoy feliz que mi última carrera sea acá en los Juegos Olímpicos. Entonces estoy feliz, y también de retirarme acá con el estadio lleno”, acotó.

En cuanto a su futuro, Alonso sostuvo que “voy a irme a estudiar a Estados Unidos, voy a seguir mi carrera de ciencias políticas y por qué no ser Ministra de Deportes algún día, porque yo como deportista sé lo que sufren los deportistas y los quiero ayudar a impulsar el deporte”.

“Luchen por su sueños, no importa lo que pase, siempre manténganse firmes en sus creencias. Vamos Paraguay”, cerró.