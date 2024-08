El olimpismo tiene nuevos ’reyes de las olas’: así se definió el surf en París 2024

Este lunes en Tahití, se llevó a cabo la definición del surf en los Juegos Olímpicos de París 2024. En la categoría femenina, la estadounidense Caroline Marks se llevó la medalla de oro de la disciplina, que se desarrolló en la playa de Teahupo’o del mencionado país.

Marks finalizó su faena con 10.50 puntos y en su segundo intento logró su mejor ola de 7.50, que la dejó como ganadora sobre la brasileña Tatiana Weston-Webb, que se colgó la medalla de plata con una ajustada puntuación de 10.33.

Marks, con el triunfo en París 2024, tomó el cetro que había dejado vacante Carissa Moore, oro en Tokio 2020.

Por su parte, la francesa Johanne Defay derrotó este lunes a la costarricense Brisa Hennessy en el duelo por la medalla de bronce, tras obtener 12.66 puntos, consiguiendo en su sexto intento su mejor ola de 6.83, que le otorgó una clara victoria.

En la especialidad masculina, por su parte, el francés Kauli Vaast se coronó como el rey del surf en los Juegos Olímpicos de París 2024 al colgarse la medalla de oro, después de imponerse en la final al australiano Jack Robinson.

Vaast, nacido en Vairao, Tahití, finalizó su faena con 17.67 puntos y en su primer intento logró su mejor ola de 9.50, que lo dejó como un claro vencedor sobre Robinson, que se colgó la medalla de plata con una puntuación de 7.83.

El bronce fue para el brasileño Gabriel Medina, que se impuso al peruano Alonso Correa.

Medina se quedó con el bronce, medalla número 12 para la delegación brasileña en estos JJOO, tras obtener 15.54 puntos, consiguiendo en su quinto intento su mejor ola de 7.77.

This is Teahupo'o.

This is the Olympic Champion.

This is Kauli Vaast 🥇

📸 Sean M. Haffey/Getty Images pic.twitter.com/qpecaIwVr8

— Paris 2024 (@Paris2024) August 6, 2024