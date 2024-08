Desolado: chileno Claudio Romero hace trizas su paso por JJOO de París y pone en duda su futuro

El chileno Claudio Romero, especialista del lanzamiento del disco, timbró este lunes una opaca presentación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El atleta de 24 años llegaba a la cita en suelo francés con una marca de 67,29 metros y dentro del Top 20 del mundo en su prueba (18º).

Pese a sus pergaminos, el monarca mundial Sub 18 y doble medallista panamericano Sub 20 tuvo una actuación para el olvido en la máxima cita del deporte.

Romero debía superar en el Stade de France los 66 metros para avanzar de ronda. Sin embargo, el discóbolo nacional se despidió de la peor forma: sus tres lanzamientos fueron nulos.

Un desempeño totalmente alejado de las expectativas y así lo hizo saber en la zona mixta. “Tercera vez que hago lo mismo. Calenté excelente, todos los lanzamientos fueron buenos. Partió la competencia e hice cualquier cosa. Podría dar excusas, pero no tenía esa garra para lanzar lejos. Estaba pasivo”, señaló en diálogo con Chilevisión.

“Ya se vuelve repetitivo, siempre lo mismo, tercera competencia a nivel mundial que hago lo mismo. No sé qué haré ahora”, añadió desolado el medallista de oro en el Sudamericano de Sao Paulo.

En la misma línea, el deportista de 1,97 metros indicó que “miro atrás, veo una explicación y ni yo la tengo para esto que pasó. Me parece inaceptable lo que hice, me había preparado mucho, vengo acá a representar a Chile y no hago nada. Estoy decepcionado”.

Un rendimiento que golpeó fuerte en Romero, quien analiza dejar el lanzamiento el disco. “A este punto ya lo había hablado con la gente más cercana. De no pasar a la final olímpica, esto ya no tenía sentido, ya lo había hablado. Mejor hacer otra cosa que haga mejor, seré el rey del calentamiento, del entrenamiento, pero llegó a competencia y no hago nada”, expresó.

“Me tomaré un par de meses y veré que hago, no sé si vuelva. Perdón a todos, venía con una ilusión, estaba preparado y siempre lo mismo. Veremos si puedo representar a Chile de mejor manera en otras cosas”, cerró.