Claudio Romero falla sus tres intentos en clasificatoria y se despide del lanzamiento de disco en JJOO

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El chileno Claudio Romero se despidió prematuramente de los Juegos Olímpicos París 2024 al no lograr superar los 66 metros en el lanzamiento del disco, y no validar ninguno de sus tres intentos en el grupo B. A pesar de llegar con una marca de 67,29 metros y ser el 18 del mundo, no pudo clasificar. De los 32 competidores, sólo cuatro lograron la marca mínima para la final, liderada por el lituano Mykolas Alekna, actual récord mundial en la disciplina.