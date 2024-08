Badmintonista española se lesionó y se retiró llorando de ’semis’ de JJOO: rechazó silla de ruedas

Estremecedor fue el momento que protagonizó este domingo la jugadora española de bádminton, Carolina Marín, al lesionarse durante su partido de semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024 (JJOO) ante la china He Bing Jiao y posteriormente, retirarse del torneo cuando iba liderando el enfrentamiento.

Después de ganar 21-14 el primer set y cuando se imponía a la asiática por 10-6 en el segundo, la cuarta del ranking mundial de la mencionada disciplina se fue al suelo llevándose la mano a la rodilla.

Al instante, fue atendida y se colocó una rodillera para seguir en el partido, pero después de perder dos puntos ante su rival, no pudo continuar.

Entre lágrimas, la tricampeona del mundo y heptacampeona de Europa abandonó la pista principal del pabellón Porte de la Chapelle, incluso, negándose a usar una silla de ruedas para salir del recinto por sus propios medios.

Ahora, será He Bing Jiao quien buscará el título olímpico ante la surcoreana An Se Young, que en la otra semifinal del badminton femenino de los JJOO, doblegó a la indonesia Gregoria Mariska Tunjung (11-21, 21-13, 21-16).

Heart of a great champion, Carolina Marin 🇪🇸 chose to walk out of the #Olympics court on her own terms and refused the wheelchair.

One of the greatest of all time in #Badminton pic.twitter.com/HCvlVTREKy

— Shahrazad Sani (@shahrazadsani) August 4, 2024