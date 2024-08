Como si hubiese sido campeona: quieren premiar a italiana que abandonó pelea a los 50 segundos en JJOO

Como si hubiese ganado. La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) otorgará a la italiana Angela Carini, que abandonó a los 46 segundos el combate del pasado jueves contra la argelina Imane Khelif en los Juegos de París 2024, el premio en metálico de la organización como si fuera campeona olímpica.

Carini se negó a continuar la pelea contra Khelif, de los octavos de final de los Juegos, tras recibir un fuerte golpe, al considerar que no estaba en condiciones de seguir en uno de los momentos más polémicos de París 2024.

Fue Umar Kremlev, presidente de la IBA, quien afirmó que la italiana recibirá el “galardón olímpico”.

“No podía ver sus lágrimas. No soy indiferente a este tipo de situaciones y puedo asegurar que protegeremos a cada boxeador. No entiendo por qué matan al boxeo femenino. Sólo los deportistas que cumplen los requisitos deberían competir en el ring por el bien de la seguridad”, indicó el dirigente.

Kremlev dijo que la IBA apoyará también a la uzbeka Sitora Turdibekova, que cayó por unanimidad ante la taiwanesa Lin Yu-ting, quien también fue considerada no elegible por la IBA en 2023.

Así, por haberse retirado a los 50 segundos de pelea, la italiana Angela Carini recibirá 100.000 dólares, de los que 50.000 serán para ella, 25.000 para su Federación y otros 25.000 para su entrenador.

Sin embargo, la Federación Italiana de Boxeo (FPI) aseguró que no aceptará ningún premio de la IBA.

Así lo afirmó en una nota el organismo italiano: “En relación con la oferta económica realizada por el presidente de la IBA, Umar Kremlev, a favor de la FPI, la Federación Italiana de Boxeo niega la hipótesis de aceptar ningún premio en metálico”.

Vale recordar que Carini se retiró de su pelea ante Khelif y no tardó en general escándalo por que su rival, en el último Mundial de Boxeo, no superó los exámenes de género al presentar altos niveles de testosterona.

Algeria‘s biological man Imane Khelif has beat Italy’s Angela Carini after only 45 sec in 66 kg boxing preliminaries at the #Olympics.

What a disgrace!

What about the rights of biological female athletes?

Where are all the feminists when you need them?pic.twitter.com/KOV9rLKZ2K

— Velina Tchakarova (@vtchakarova) August 1, 2024