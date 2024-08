Oro, récord olímpico y gloria eterna: Joshua Cheptegei fue amo y señor de 10.000 metros en París 2024

El ugandés Joshua Cheptegei, plusmarquista mundial de 10.000 metros, dio una auténtica lección táctica y de poderío físico para llevarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que además batió el récord olímpico con un tiempo de 26:43.14.

Cheptegei, de 27 años, se quitó la espinita que le dejó la final de los 10.000 metros en Tokio, dónde fue segundo, y en un Estadio de Francia abarrotado, con casi 80.000 espectadores, logró levantar los brazos de campeón tras completar una carrera muy rápida que se decidió en la última vuelta.

La carrera, a un ritmo frenético, se aceleró en los últimos kilómetros, especialmente en el último, que los atletas de cabeza pasaron a 2:26 liderados por Cheptegei, tapado hasta el sonido de la campana. En ese momento se abrió, buscó su hueco y se puso primero para cambiar el ritmo de la zancada y abrir brecha en la penúltima recta.

Todos trataron de seguirle pero ninguno consiguió llegar a la zancada del ugandés, que paró el crono en 26:43.14, récord olímpico. Segundo fue Aregawi con 26:43.44 y tercero el estadounidense Grant Fisher, que estuvo imperial para llevarse el bronce con 26:43.46.

El crono de Cheptegei pulverizó la anterior plusmarca olímpica, que era del etíope Kenenisa Bekele con 27:01.17 en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Joshua Cheptegei has now won more Olympic medals than any other Ugandan athlete in history 🇺🇬 pic.twitter.com/6v5WGewKsm

— ESPN Africa (@ESPNAfrica) August 2, 2024