Henry detalló ’batalla’ del Argentina-Francia en fútbol de JJOO: "No tomamos el partido como revancha"

Con escándalo terminó el partido que hundió el sueño olímpico de la sub 23 masculina del fútbol de Argentina en París 2024, luego de que una serie de incidentes acapararan el final del partido en el que Francia venció a los sudamericanos por 1-0.

Al respecto, el entrenador del combinado europeo, Thierry Henry, detalló los altercados protagonizados por cracks galos y trasaandinos, donde se vieron los mencionados disturbios e incluso al francés Enzo Maillot como el único expulsado tras el pitazo final.

De entrada, el otrora goleador dijo: “No tomamos este partido como una revancha de Qatar porque eso fue con otros equipos”.

“Al final, con lo que pasó, no estoy de acuerdo. Un jugador mío recibió una tarjeta roja y eso no lo acepto, no debe pasar. Pido perdón por el disturbio final, no es lo que quería pero no pudimos controlarlo”, complementó el exgoleador a la señal de TyC Sports.

Cabe mencionar que toda la polémica comenzó luego de que Enzo Maillot le celebrara en la cara la victoria francesa a los jugadores argentinos y enseguida, Nicolás Otamendi y Lucas Beltrán fueron a encararlo.

De hecho, la magnitud del confronte fue tal, que la pelea siguió llevándose a cabo en el túnel rumbo a vestuarios del estadio Matmut Atlantique de Burdeos.

Pese al convulsionado escenario, Thierry Henry también tuvo palabras para referirse a lo futbolístico.

“Tratamos de jugar entre líneas, pero fue muy duro. Argentina tenía la posesión y jugamos de contragolpe. El gol vino rápido, no quiero decir que eso nos dio miedo, pero tuvimos que esperar más, presionar más… Eso no es tan fácil. Fue muy duro. Mascherano puso un equipo y su manera de jugar fue muy dura para nosotros“, sentenció.