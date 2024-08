Habían terminado su relación y se besaron en podio: viralizan a pareja checa que ganó oro en JJOO

La pareja checa formada por Katerina Siniakova y Tomas Machac se proclamaron campeones olímpicos en el dobles mixtos del tenis al vencer en la final de la disciplina en los JJOO de París 2024 a los chinos Zhizhen Zhang y Xinyu Wang por 6-2, 5-7 y 10-8.

Fuera de lo deportivo, ambos representantes checos fueron pareja desde 2020 hasta finales de julio del presente año, fecha en la que Siniakova decidió revelar públicamente en el Open de Praga que su relación con Machac había concluido.

Pese a ello, ambos exponentes se comprometieron, sin importar su vida personal, a competir como dúo mixto en el tenis olímpico para República Checa y así lo hicieron.

Como muestra de profesionialismo, ambos superaron rondas hasta llegar a la final del dobles mixto de los Juegos Olímpicos de París 2024, instancia en la que tardaron una hora y dieciocho minutos en batir al dueto oriental para hacer historia y convertirse en el primer equipo checo en ganar la medalla de oro de dobles mixtos.

En el podio, Katerina Siniakova y Tomas Machac se dejaron llevar por la emoción, se abrazaron e incluso, se fundieron en un dulce beso para festejar, tal vez, algo más que una presea olímpica en los JJOO que se están llevando a cabo en Francia.

Teammate chemistry ✅

Olympic Gold medals ✅

Congrats to Tomas Machac and Katerina Siniakova for winning the mixed doubles championship at the Paris Olympics! pic.twitter.com/oaf66r24e0

— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 2, 2024