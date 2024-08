Atleta queda en ridículo por culpa de su federación: fue inscrita por error en prueba y acabó última

Como un verdadero papelón se puede calificar lo ocurrido con la atleta de Islas Salomón Sharon Firisua, que finalizó en el último puesto su participación en la carrera de los 100 metros femeninos de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pese a su desempeño, lo concreto es que de igual manera, la deportista plantó cara en una disciplina que no era la suya.

Maratonista de especialidad, la abanderada de Islas Salomón en la presente cita deportiva fue inscrita por los dirigentes de su comité olímpico en otra prueba… y por error.

De hecho, Firisua nunca habia corrido unos 100 metros, hasta este viernes. En cuanto a su trayectoria, su expediente en los anteriores JJOO de Tokio registra un lugar 72° en la maratón disputada en dicho evento.

El error nace luego de que la atleta, no clasificada para los Juegos Olímpicos de París 2024, fuera beneficiada con un cupo otorgado por los encargados de su comité.

En esa línea, se designó a Sharon Firisua por sobre la mejor velocista del país, Jovita Arunia, que finalmente quedó sin chances de competir en suelo francés.

Finalmente, la maratonista salomonense hizo lo que pudo y obtuvo el último lugar en los 100 metros femeninos, a casi tres segundos de la ganadora Zahria Allers-Liburd, representante de San Cristóbal y Nieves.

Very wild turn of events!😬

Sharon Firisua🇸🇧 of Solomon Islands holds the National Record in the 1500m, mile, 3000m, 3000mSc, 5000m, 10000m & marathon!

She didn't qualify for the marathon, so she lined up to run the 100m at the #Olympics, finishing 8th in 14.31s in her race. pic.twitter.com/zdQwckrnvL

— Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 2, 2024