Atleta peruana denunció que autoridad de su país le pidió devolver dinero usado en JJOO de Tokio 2020

Pese a la falta de apoyo, la atleta peruana Mary Luz Andía tuvo una destacada participación en la marcha atlética (20 km) de los Juegos Olímpicos de París 2024 (JJOO) al quedar en el décimo segundo lugar.

Tras lo que fue su desempeño, la deportista conversó con nuestro medio asociado RPP Noticias y entre su satisfacción, realizó una dura confesión.

“He trabajado para estar en el Top 15 del mundo. Se ha logrado y me siento muy feliz por eso. La preparación ha sido dura y triste. Hice lo que se pudo hacer porque no tuve los recursos suficientes“, sostuvo.

Cabe recalcar que Andía no accedió el programa de apoyo hacia París, motivo cuyo trasfondo nacería, de acuerdo a sus palabras, desde que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) le pidió que devuelva un monto por la pasada edición de los JJOO en Tokio.

“Se trata de la rendición de cuentas del programa Tokio 2020. Me están pidiendo que devuelva el dinero de los pasajes de los Juegos Olímpicos mío, como el de mi entrenador. No me parece justo (…) Yo por esa razón me puse fuerte. ‘No me van a apoyar. Está bien’. Hice todo lo que he podido y entrené lejos de mi entrenador”, indicó.

Aseguró, en tanto, que el Comité Olímpico Peruano (COP) costeó todo lo referente a sus pasajes en París 2024.

Por último, Mary Luz Andía habló de lo duro que ha sido para ello el camino hacia París 2024, además de marcar sus metas hacia el futuro.

“Me salieron unas lagrimitas de emoción (…) Esta temporada ha finalizado con buenos resultados. Para el próximo se viene el Mundial de Tokio y queremos posicionarnos en el Top 5 del mundo. Queremos meternos adelante y todo poco a poco. Después vienen los Panamericanos 2027 y queremos defender nuestros colores“, finalizó.