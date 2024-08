Simone Biles espanta los ’fantasmas’: atleta gana ’All Around’ olímpico y suma nuevo oro en París

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Simone Biles conquistó la medalla de oro en el \'All Around\' individual de los Juegos de París, despejando preocupaciones sobre su salud mental. Al alcanzar este título, se equipara a las leyendas Larysa Latynina y Vera Caslavska como las únicas dobles campeonas olímpicas en la historia. Biles ya acumula dos oros y aspira a tres más en el Estadio de Bercy. En la competición, superó a Rebeca Andrade y Sunisa Lee, consolidando su posición en la élite de la gimnasia. Además, es la tercera gimnasta en ganar dos títulos individuales absolutos, y la primera en hacerlo en Juegos no consecutivos. En un emotivo evento, Nadia Comaneci y Thomas Bach entregaron las medallas, presenciando la victoria de Biles. La racha de triunfos estadounidenses en esta competencia se extiende a seis ediciones. Biles competirá nuevamente en las finales por aparatos, donde tiene la oportunidad de sumar tres medallas más en salto, barra y suelo.