Remera llora al recordar a padre muerto: ’salvó’ diario de vida que ella tiró y tenía promesa de JJOO

Uno de los momentos más emotivos de los Juegos Olímpicos de París 2024 protagonizó Lola Anderson, remera de Gran Bretaña, tras llorar luego de ganar el oro en el cuádruple scull.

Y es que cuando era entrevistada por la prestigiosa BBC, Anderson botó varias lágrimas al recordar a su difunto padre y revelar una especial historia.

La deportista, de 26 años, rememoró que cuando tenía 14 y miraba los JJOO de Londres quedó maravillada por la presea dorada que ganaban para la delegación británica las remeras Helen Glover y Heather Stanning.

En ese entonces, se juramentó que, alguna vez, ella también estaría ahí. A tal punto que lo escribió en su diario de vida: “Mi nombre es Lola Anderson y mi mayor sueño en la vida sería ir a los Juegos Olímpicos de remo y, si es posible, ganar una medalla de oro para Gran Bretaña”, fueron sus palabras.

El tema es que en uno de los tantos arrebatos que sufren los deportistas cuando empiezan su camino del alto rendimiento, Anderson se enojó y tiró a la basura su promesa. Lo que ella no sabía fue que su padre decidió recoger y guardar el documento por varios años.

En 2019, y tras ser detectado de cáncer terminal, su progenitor le entregó el papel. Fue su manera de ‘revivir’ y alimentar el sueño olímpico de su hija. Dos meses después murió.

Por eso, durante su nota con BBC Lola no aguantó, contó la historia y lloró. “Sé que estaría muy orgulloso de mí. Estoy pensando mucho en él ahora mismo”, expresó.

Destacar que Gran Bretaña se impuso en un feroz mano a mano a Países Bajos para quedarse con la medalla dorada.

13 years ago, as a child Lola Anderson scribbled down a note saying her aim was to win Olympic gold.

Her dad kept it for years, and just before he died, he gave it back to her.

Now she's fulfilled her dream 🥇 💛#Paris2024 #Olympics #bbcolympics pic.twitter.com/ZWPDXgN6mD

— BBC Sport (@BBCSport) July 31, 2024