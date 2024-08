Se esfuma el sueño dorado de la N°1: Iga Swiatek se ’quiebra’ tras caer en semifinales de París 2024

La china Qinwen Zheng ganó a la polaca Iga Swiatek (6-2 y 7-5) y luchará por la medalla de oro del torneo individual femenino de los Juegos Olímpicos, y relegó a la número uno del mundo a pelear por el bronce.

En los seis duelos anteriores, la jugadora oriental, séptima del mundo, no había podido imponerse nunca a la europea, ganadora de cinco Grand Slam, cuatro de ellos en Roland Garros, donde había acumulado veintiséis victorias seguidas.

Zheng, que lleva así al tenis chino a su primera final olímpica, no acusó el esfuerzo de las jornadas anteriores. Más de tres horas contra la estadounidense Emma Navarro y otras tantas el miércoles frente la alemana Angeique Kerber. En esta ocasión, solo necesitó dos sets y una hora y 51 minutos

Tampoco afectaron a la pupila de Pepe Riba las seis derrotas encajadas antes contra la polaca. Los últimos encuentros entre ambas ya habían delatado una mejoría de Zheng en los cara a cara.

Su arranque fue arrollador y tras cuatro parciales de equilibrio aceleró para lograr la primera manga. Después, reaccionó con determinación la campeona de Roland Garros y se puso 4-0, pero Zheng fue punto a punto e igualó la manga.

El partido se le iba a Swiatek, precipitada e insegura.

Dos errores suyos, dos tiros largos que se marcharon fuera, sentenciaron el triunfo de Zheng, finalista también este año del Abierto de Australia que perdió ante Aryna Sabalenka, y jugará por el oro contra la ganadora del partido entre la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova y la croata Donna Vekic.

Iga Swiatek in tears after her loss to Qinwen Zheng at the Olympics. 💔

Very sad to see this. She wanted it so badly.

But she has to be so proud of what she’s done on this court.

4 Roland Garros titles at 23 years old is insane.

Chin up. ❤️

