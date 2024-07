Tras años entrenando: el insólito error que dejó fuera de los JJOO a campeona de atletismo nigeriana

Los Juegos Olímpicos de París 2024 no ha sido una edición tranquila y a las ya conocidas y masificadas polémicas en la inauguración y sobre el Río Sena (gran dolor de cabeza de JJOO), se le acaba de sumar un insólito error de una federación que dejará sin competir a una campeona de atletismo.

Resulta que la atleta nigeriana, Favour Ofili, no podrá competir en los 100 metros, prueba de la que es campeona en su país, porque su Federación olvidó inscribirla en la prueba de los Juegos Olímpicos.

El insólito error se dio a conocer en la jornada de este miércoles, cuando la propia Favour detalló el problema en sus redes sociales.

En su cuenta de X (anterior Twitter), la nigeriana apuntó que “me acaban de comunicar que no competiré en los 100 metros en estos Juegos Olímpicos. A pesar de que me clasifiqué para ellos, tanto la Federación de Atletismo de Nigeria como el Comité Olímpico del país no me inscribieron”.

“He trabajado cuatro años para ganarme esta oportunidad, ¿para qué?”, detalló la campeona.

Posteriormente fue más allá y sentenció que “si los responsables no son castigados por haberme quitado esta oportunidad no podemos confiar en ninguna organización en el futuro”.

Un insólito error que la dejará sin competir en una prueba en la que es campeona en su país. Algo que no pasará desapercibido y que de seguro tendrá consecuencias para los involucrados.

It is with great regret that I have just been told I will not be competing in the 100 meters at this Olympic Games. I qualified, but those with the AFN and NOC failed to enter me. I have worked for 4 years to earn this opportunity. For what? pic.twitter.com/eehuKziNaU

— Favour Ofili (@FavOfili) July 30, 2024