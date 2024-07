La evidente salida en falso que no se cobró en polémico Triatlón de JJOO: "Se han reído de nosotras"

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Triatlón de los Juegos Olímpicos de París 2024 se ha visto envuelta en polémica debido a la mala condición del agua del Río Sena y a una salida en falso durante la competición de las mujeres. Numerosas deportistas se lanzaron al agua antes de la bocina, generando molestia entre las competidoras que siguieron las reglas. Triatletas como Anna Godoy y Miriam Casillas criticaron a la Federación Internacional por no detectar esta acción injusta, denunciando que no ha habido sanciones y señalando que la organización no ha pensado en la salud de los atletas. Las deportistas manifestaron su descontento por lo que consideran una falta de respeto a los valores del deporte y expresaron su decepción por la situación.