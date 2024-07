Coco Gauff es eliminada de París 2024 y llora en plena cancha: cobro arbitral la sacó de partido

La número dos del mundo, la estadounidense Coco Gauff, puso fin a su primera experiencia olímpica al caer, por 7-6 (7) y 6-2, ante Donna Vekic en octavos de final de París 2024.

Vekic igualó a Iva Majoli, la única jugadora de Croacia que había llegado a unos cuartos de final en unos Juegos Olímpicos.

En un choque sin precedentes, la balcánica ganó el pulso clave, el primer set, y encarriló el éxito ante la ganadora del Abierto de Estados de 2023 y finalista de Roland Garros en 2022.

En su segunda experiencia en unos Juegos Olímpicos, la croata, que debutó en Tokio 2020, donde llegó a tercera ronda, se enfrentará a la ganadora del choque entre la griega Maria Sakkari y la ucraniana Marta Kostyuk.

Cuando la estadounidense caía 2-4 en el segundo set, un punto de la croata -cantado malo inicialmente por una jueza de línea- desató la frustración de Coco Gauff.

Fue la umpire la que revirtió el cobro, provocando los reclamos y las lágrimas de la estadounidense.

De acuerdo a Mundo Deportivo, la abanderada del país norteamericano, frustrada, lloró amargamente tras la decisión arbitral.

Gauff, incluso, exigió la presencia de supervisores para intentar revertir el cobro. Nada sirvió, la norteamericana no pudo contener las lágrimas y terminó viviendo una triste jornada en la pista de Roland Garros.

Bruh I feel so bad for Coco cause they cheating her smdh pic.twitter.com/A7OJFAuu7W

— Arby’s Stan Account (@shu_b0x) July 30, 2024