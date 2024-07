Daniel Wiffen, el ’actor’ de Juego de Tronos que ganó oro en JJOO: primer nadador irlandés en hacerlo

Daniel Wiffen hizo historia y se convirtió en el primer nadador irlandés masculino en subir a los más alto de un podio olímpico, tras imponerse este martes en la final de los 800 libre de los JJOO de París.

Un triunfo que Wiffen, de 23 años, adornó con un nuevo récord olímpico tras completar la prueba en un tiempo de 7:38.19 minutos, casi tres segundos menos que la anterior plusmarca en posesión del ucraniano Mykhailo Romachuk desde los pasados Juegos Olímpicos de Tokio en los que los 800 se estrenaron en el programa masculino.

Prueba de fondo que, sin embargo, se decidió en dos frenéticos largos finales en los que el irlandés Wiffen, vigente campeón del mundo, el italiano Gregorio Paltrinieri, plata en Tokio, y el estadounidense Bobby Finke, el primer y hasta ahora único campeón olímpico, pelearon codo con codo por la victoria.

Últimos cien metros en los que el italiano Paltrinieri, como ya es habitual, pagó su falta de velocidad terminal lo que le impidió defender las escasas 78 centésimas de ventaja con las que afrontó los últimos cien metros.

Todo lo contrario que Wiffen y, sobre todo, el estadounidense Finke que si por algo destaca es por sus frenéticos finales de carrera.

GOLD AND ANOTHER OLYMPIC RECORD OF 7:38.19! 🇮🇪

Daniel Wiffen dominates, winning #gold for Ireland in swimming men's 800m freestyle! 🏊

This is Ireland's first Olympic medal in any men's swimming event!@TeamIreland | @WorldAquatics | #Swimming#Paris2024 | #Samsung |… pic.twitter.com/rDbLcKW8CE

— The Olympic Games (@Olympics) July 30, 2024