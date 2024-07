Con Francia-Argentina como plato fuerte: así se jugarán los cuartos de final del Fútbol en París 2024

Concluida la fase de grupos del Fútbol en los Juegos Olímpicos de París 2024, llegan directamente unos cuartos de final en los que destaca un partido por encima del resto: Francia-Argentina.

Los Grupos A y B se cruzan entre ellos, con la sorpresa, a priori, de que la Albiceleste lo haya hecho como segunda después de sumar los mismos puntos que Marruecos, tener la misma diferencia de goles (+3), haber marcado los mismos tantos (6), decantándose por el duelo particular, en el que venció Marruecos en un final que se alargó dos horas después del supuesto pitido final.

Una primera jornada que acabó marcando el devenir del Grupo B y que hace que Argentina se enfrente a Francia, en lo que será la reedición -ahora en categoría Sub 23- de la final del pasado Mundial.

Un duelo que está gestando una gran rivalidad en los últimos años. Futbolística por la final del Mundial de Qatar; y fuera de las canchas, con el desafortunado cántico racista de los jugadores argentinos tras la celebración por la victoria en la final de la Copa América que colgó Enzo Fernández en sus redes sociales.

El partido se disputará en Burdeos el viernes 2 de agosto, a las 21:00 horas locales (15:00 de Chile).

Por su parte, Marruecos pudo recomponerse de la derrota contra Ucrania en el segundo partido (2-1) y goleó a Irak (3-0) para hacerse con la primera plaza del Grupo B, que la empareja con Estados Unidos en cuartos de final.

La selección norteamericana se llevó una goleada en el estreno contra Francia (3-0), pero dejó buena imagen hasta el minuto 60, como demostró en sus dos siguientes partidos, ganando 3-0 a Guinea y 4-1 a Nueva Zelanda.

Egipto, clasificada como primera del Grupo C tras vencer a España (2-1) en el último partido, se enfrentará en cuartos de final a una selección de Paraguay que demostró su calidad.

La Albirroja se recompuso a la goleada (5-0) sufrida en el debut en París 2024 ante Japón, en un partido que jugó más de una hora con un jugador menos, y ganó los dos siguientes partidos: 4-2 a Israel y 1-0 a Mali.

España, tras dos victorias, encajó su primera derrota del torneo y dejó escapar el primer puesto del Grupo C. Por ello, se enfrentará a Japón, primera clasificada del Grupo C con siete goles a favor y ninguno en contra.

Viernes 2 de agosto:

Marruecos vs Estados Unidos, 09:00 horas (horario chileno)

Japón vs España, 11:00 horas

Egipto vs Paraguay, 13:00 horas

Francia vs Argentina, 15:00 horas