Hombre mostró bandera de Israel y ’censuró’ a hincha en JJOO: le respondió con gritos pro Palestina

Los vestigios de las guerras también llegan al mundo del deporte y la fiesta multideportiva de los Juegos Olímpicos de París 2024 no es la excepción, ya que hace unas horas se registró un tenso cruce entre dos aficionados en el marco de la disciplina del fútbol.

Todo ocurrió en el duelo entre Israel y Mali, duelo que finalizó en igualdad por la cuenta mínima, pero que dejó un video en donde un hincha israelita le mostró la la bandera de ese país (plasmada en su bufanda) a otro que estaba brindando una entrevista buscando censurar sus dichos.

El momento se comenzó a complicar cuando el joven que estaba siendo entrevistado y que portaba la camiseta de Brasil, comentó: “Está siendo un buen partido. Al principio, Israel estuvo mejor, pero ahora Mali los están destruyendo”.

Fue ahí donde se acercó el hombre de edad avanzada con su bufanda de Israel e interrumpió la entrevista del joven señalándole que no hablara de política, a lo que el adolescente contestó: “Solo estoy hablando de fútbol”.

No obstante, el cruce de palabras entre amos comenzó a subir de nivel y tras iniciar una confrontación, el joven gritó: “¡Palestina libre! ¡Palestina libre!”.

El cántico enfureció a tanto al hombre mayor como a su acompañante, quienes enardecidos por los gritos del joven, arremetieron sentenciando: “¡Vete a la mierda, vete a la mierda!”.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores, ya que el joven con la camiseta de Brasil abandonó la escena mientras los seguidores de Israel siguieron insultándolo.

Un ejemplo claro de que ni el deporte se salva de las tensiones que se viven a causa de las fatales guerras como la que se libra entre Israel y Palestina.

ISRAELI: “NO POLITICS HERE” (OLYMPICS)

GUY: “FREE FREE PALESTINE” 🇵🇸

This has to be the best one 😂 pic.twitter.com/tm92dIdCpL

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 27, 2024