"Unidad antiterroristas y agentes de elite": Delegación de Israel tendrá máxima seguridad en los JJOO

Los Juegos Olímpicos de París 2024 ya se avecinan, pero el fútbol arrancará dos días antes del acto inaugural, específicamente este miércoles, cuando la Selección Argentina inicie el torneo a las 10:00 horas ante Marruecos.

En ese contexto, el gobierno de Francia decidió custodiar de máxima seguridad a un posible rival de la Albiceleste: la Selección de Israel.

Y es que, a pesar de no ser un rival directo del elenco que dirige Javier Mascherano, es un detalle que llamó la atención ya que podría ser un probable contrincante en caso de acceder a las instancias de eliminatorias.

Según medios locales, el Comité Olímpico Israelí, en coordinación con el gobierno francés, se desplegarán agentes de elite para custodiar al combinado de medio oriente.

Incluso, ya se estarían preparando para organizar a una unidad antiterrorista para proteger tanto al equipo como a sus fanáticos, en el Parque de los Príncipes, el flamante estadio del Paris Saint-Germain, donde Israel hará su debut este miércoles ante Malí.

Los efectivos pertenecerían a la famosa Brigada Francesa y el operativo sería de alto nivel, blindando cualquier ataque posible.

El por qué de llegar a esta situación seria por una tarea de prevención, más que nada por las manifestaciones a favor de Palestina que han tenido lugar en París durante los últimos días. El otro factor que también sería un justificativo sería por los problemas diplomáticos que ostentan Israel y Malí.

Cabe destacar que varios deportistas israelís han sufrido de amenazas durante la previa de estas olimpíadas, según confirman los funcionarios del Gobierno local.

Good luck to the ISR Football Team at the @Paris2024 Olympic Games! pic.twitter.com/2vIIkynd2b

— Team Israel (@Olympic_Israel) July 19, 2024