"Uno de los secretos más sucios": revelan que nadadores de París 2024 orinan en la piscina olímpica

Una de las competencias que se roba las miradas en el arranque en los Juegos Olímpicos de París 2024 sin lugar a dudas que es la natación, competencia que se disputa en La Défense Arena de la capital francesa y que espera tener grandes momentos a lo largo de la cita de los 5 anillos.

No obstante, un exhaustivo estudio del reconocido medio estadounidense, The Wall Street Journal, reveló lo que ya es considerado “uno de los secretos más sucios” de los Juegos Olímpicos.

Resulta que tras la investigación del citado medio norteamericano, se logró comprobar (tras declaraciones de los propios implicados) que los nadadores y nadadoras de París 2024 orinan en la piscina donde compiten, un ‘hábito’ que genera polémica entre los representantes de esta disciplina.

De hecho, el titular de la investigación así lo detalla: “Uno de los secretos más sucios de los Juegos Olímpicos: todo el mundo orina en la piscina”.

Lo controversial es que diversas fuentes del estudio relatan que “no les importa admitirlo, ya que para ellos es completamente normal”.

Una de las voces que presenta el estudio es Lilly King, tres veces atleta olímpica de Estados Unidos y ex medallista de oro, quien reveló: “Probablemente he orinado en todas y cada una de las piscinas en las que nadé. Así es como funciona”.

Quien también prestó declaraciones fue el nadador de mariposa Zach Harting, representante de EEUU representó a su país en los Juegos Olímpicos de Tokio hace tres años.

En sus palabras, detalló que en la secundaria se dio cuenta que nunca tendría tiempo para ir al baño, ya que su traje súper ajustado le impedía su rápida movilidad antes de las competencias.

“El mundo cambió para mí. Cada vez que iba a una piscina después de eso, sólo consideraba que había nadado en ella si orinaba en ella”, indicó al Journal.

Los nadadores insisten en que no es sólo una “falta de respeto” lo que les hace orinar en la piscina. Incluso Michael Phelps, el máximo ganador de medallas en la historia también aceptó hacerlo hace más de 10 años.

“En competiciones importantes, los nadadores se hidratan hasta el último momento posible y al mismo tiempo usan trajes ultra ajustados destinados a comprimir sus cuerpos en la forma más hidrodinámica posible. Es una combinación peligrosa”, declaró el múltiple medallista olímpico.

Eso sí, también de indica en la investigación que intentan seguir una regla simple si necesitan orinar en la piscina: no hacerlo cuando alguien está justo detrás de ellos.

Así, se revela uno de los detalles más “sucios” que tienen las diferentes versiones de los Juegos Olímpicos, en un 2024 donde la ciudad del ‘amor’, París, es la sede de la cita de los 5 anillos.

If you thought the #Olympics was the culmination of four years of blood, sweat and tears, we regret to inform you that La Défense Arena in Paris will be overflowing with a different bodily fluid 🔗https://t.co/QJRNSnbw6k pic.twitter.com/Wg7WLUCkzt

— The Wall Street Journal (@WSJ) July 27, 2024