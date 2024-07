Eduardo Cisternas denunció que lo intentaron "perjudicar" en previa de los JJOO: "No puedo entender"

Eduardo Cisternas se convirtió en el deportista de la jornada para el Team Chile en lo que va del día sábado en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de romper el récord nacional en una cita de los 5 anillos en la disciplina de los 400 metros libres.

Si bien el chileno comenzó mal los primeros metros de competencia, fue en el tramo final donde arremetió con todo para quedarse con el segundo puesto en la clasificación y además, batir récord nacional en la disciplina acuática.

Posterior a esto, Cisternas habló con CHV y aseguró que en la previa a su clasificación en los Juegos Olímpicos, recibió mensajes negativos e incluso le “tiraron la mala” antes de competir.

En sus palabras, Eduardo Cisternas partió detallando que “estoy muy contento, había un par de personas que me tiraron mal antes de nadar, me tiraron la mala, pero le di vuelta a la situación y estoy muy contento con mi familia. Muchas gracias a todos”.

“Estoy muy feliz realmente y no sé ni cómo explicarlo. No puedo entender que cuando uno se está proyectando a los 20 años y con ganas de representar al país, existan algunos que te quieran perjudicar. Ellos sabrán por qué lo hicieron. Algunos pensaron que no podía y no creían, pero nade muy fuerte y logré un excelente tiempo”, finalizó.

Palabras que reflejan la realidad a la que están expuestos los competidores de alto rendimiento, pero así como Eduardo Cisternas, hay muchos deportistas que están representando al Team Chile buscando callar dichas voces que opacan sus trabajos.

NUEVO RÉCORD PARA CHILE!! 🇨🇱 Eduardo Cisternas establece un nuevo récord chileno en los 400mts libres con un tiempo impresionante de 3:51.29. 🏊‍♂️👏 ¡Felicitaciones pr este logro histórico! A seguir apoyando a nuestros atletas. 🌟 #PanamSports #Paris2024 #Natación #TeamChile pic.twitter.com/mgG2Czq1fI — Panam Sports (@PanamSports) July 27, 2024