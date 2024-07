Se viene partidazo en JJOO: Rafael Nadal vence con épica en su debut en París y jugará con Djokovic

Rafael Nadal resistió a la amenaza del adiós y a otra eliminación prematura en la Philippe Chatrier y sacó adelante, a duras penas, el mano a mano con el húngaro Marton Fucsovics, por 6-1, 4-6 y 6-4, para instalarse en la segunda ronda del torneo olímpico de Paris 2024, donde le espera Novak Djokovic.

El serbio, que disfrutó de un benévolo trámite en su estreno en París, desafió al manacorí y le emplazó a un cara a cara en segunda ronda. “Yo ya he cumplido mi parte. Ahora tiene que cumplir con la suya“, dijo cuando todavía el español tenía pendiente su compromiso y aún estaba en el aire su salida a la cancha. Ahora ya hay duelo, uno más para la leyenda.

El español, que tras un gran primer set decayó ante un rival menor, necesitó dos horas y 31 minutos para certificar su primera victoria en el cuadro individual de la competición que tuvo en duda disputar por unas molestias en el muslo derecho.

No pudo frenar Fucsovics la aceleración con la que emprendió el compromiso el español, que en un abrir y cerrar de ojos ya tenía un 3-0 de su lado. Logró un juego el húngaro que sirvió para maquillar la primera manga. En media hora, Nadal tenía la mitad del trabajo hecho.

Otra cosa fue el segundo acto, en el que dio la sensación de que Nadal se quedó sin energía. Por primera vez Fucsovics se hizo con el saque del español y desniveló la manga. Fue a contracorriente el balear, al que los tiros no le corrían como al principio. Al que le costaba cerrar los puntos, seguir el ritmo del magiar, que parecía volar.

La fe, el empuje, santo y seña del ganador 14 veces en París, le acercó al arreglo. Rompió y sacó para igualar. Pero no le aprovechó. Le falta continuidad, alargar el esfuerzo. Fucsovics no se vio en otra. Igualó el encuentro.

La sombra de una nueva derrota en primera ronda, como en Roland Garros, volvió a planear sobre el hispano. Se resiste a ello el público de la central de París, que buscó el impulso de su leyenda. Emergió Nadal de nuevo y se resistió al adiós. Se recuperó en el tercero, el definitivo set. Se hizo con el saque del húngaro y cerró el triunfo después de dos horas y media.

Sigue Nadal en París. En dobles y en individual. Sigue su idilio con la capital francesa. Detrás queda el coste y las consecuencias del esfuerzo.

RAFAEL. NADAL. 😤@RafaelNadal is into the #Olympics second round after defeating Fucsovics 6-1 4-6 6-4 💪#Paris2024 #tennis pic.twitter.com/qWGYvHnCmy

— ATP Tour (@atptour) July 28, 2024