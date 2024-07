Nadador mexicano ’estalla’ tras ser descalificado en los 100 metros pecho de París 2024: "No entiendo"

Los Juegos Olímpicos de París 2024 siguen en sus primeros días de competencia y la disciplina de la natación es la que se roba las miradas en el arranque de la cita de los 5 anillos.

Quien tuvo problemas en la competición fue el mexicano Miguel de Lara, quien protagonizó una verdadera ‘pelea’ en el agua contra Anton Mckee, nadador islandés que ganó su heat en los 100 metros pecho.

Si bien el nacido en Laguna llegó en segundo lugar, al levantar la cabeza para ver su tiempo se encontró con la noticia de que había sido descalificado (DSQ), algo que diluyó toda ilusión de competir por una medalla en su modalidad.

Sus primeras palabras al salir del agua daban cuenta de su desazón tras ser descalificado, al asegurar que “voy a buscar una explicación. Estoy muy molesto y confundido. No entiendo”, detalló a ESPN.

“No veo ninguna falla”

“Repasó la prueba en mi cabeza y no entiendo por qué me descalificaron. No veo ninguna falla, no entiendo. Voy a buscar una explicación”, continuó.

A quienes le informaron lo ocurrido fue a la Jefatura de Misión de México, quienes en conversación con el citado medio, explicó que Miguel arremetió con una patada en el tramo final que no está permitida en la modalidad de los 100 metros pecho, esto provocó su descalificación de la competencia.

Una toma de video en el fondo de la piscina, al momento que el nadador mexicano terminó la prueba de 100m pecho, fue suficiente para determinar que utilizó la patada ‘Delfín’ en vez de ‘Mariposa’ y tras esto, llegó la descalificación de Miguel de Lara de la prueba en Juegos Olímpicos.

Tras conocer esto, Miguel de Lara estalló contra la organización de París 2024 y la Villa Olímpica al asegurar que “todo lo que podía salir mal, ha salido mal. Los aires en los cuartos no funcionan. Tuve que dormir con la ventana abierta y tengo ocho piquetes en la cara y entonces no pude dormir”.

“Nos falta un poquito. Ya sabes cómo están las cosas con la Federación. Nos hacía falta que alguien velara por nuestros intereses. Somos el único equipo que no tiene camilla para masajes, no tiene nada, pero así es esto”, acusó.

Pese a sus reclamos, nada cambiará su descalificación de la modalidad 100 metros pecho, pero Miguel tendrá su revancha en los JJOO, ya que el martes 30 de julio competirá en los 200 metros pechos, donde podrá ir por su revancha en el agua de París 2024.