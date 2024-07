Judoka español ignoró a jueza y rival perdió el conocimiento en JJOO: japonés no quiso despedirse

Los JJOO de París 2024 sumaron una nueva polémica este sábado. Esta vez, porque el judoka español Fran Garrigós realizó una llave que llevó a su rival japonés Ryuju Nagayama a perder el conocimiento en pleno combate por el bronce.

El tema más delicado fue que en pleno enfrentamiento la jueza le hizo la señal a Garrigós para que soltara al nipón, sin embargo, continuó con su maniobra que dejó inconsciente al asiático.

Esto último desató la furia de los japoneses. Primero, porque Garrigós fue declarado vencedor y Nagayama dejó con la mano estirada al hispano, demostrando molestia con la actitud del europeo.

Segundo, porque el propio entrenador de Garrigós, Quino Ruiz, reveló que su pupilo había recibido amenazas desde suelo japonés por el desenlace del combate. “Le han mandado mensajes de Japón un poco desagradables y no entiendo por qué, Fran ha hecho su trabajo. No sé qué protestan. Le ponían ‘No vuelvas a Japón, no vas a ser bien recibido. Es una deshonra’… No tienen razón”, expresó.

“No me di cuenta por el ruido”

La situación generó más polémica camino a vestuarios. Según Diario Marca, la delegación japonesa se queja porque “”a pesar de que la jueza ya había dado por finalizada la técnica y había parado el combate (lo que se conoce como mate en judo)”.

Al respecto, el propio Garrigós, que se colgó el bronce, explicó que “el árbitro había dado mate y yo seguí sin darme cuenta por el ruido, hasta que se acercó y le solté”.

“Pero quedarse dormido en el tatami supone que la victoria es para el rival. Ha sido así siempre y las reglas son las mismas para todos”, agregó.

Sobre las amenazas recibidas, el hispano manifestó que “creo que son cuatro chalados que siempre hay por ahí, porque también ha recibido muchos mensajes de apoyo desde allí”.