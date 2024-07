"Me siento 100% chilena": Tania Zeng encanta a BBC con su historia y sueña con medalla en París 2024

La tenismesista chino-chilena Tania Zeng, representante de Chile en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha conquistado la atención internacional por su historia inspiradora y su dedicación al deporte. Llegó a Chile en 1989 y tras una vida dedicada a vender muebles, retomó el tenis de mesa hace cuatro años, logrando destacar y clasificar a las Olimpiadas. Apodada cariñosamente "tía Tania", se siente completamente chilena y su objetivo en los Juegos es disfrutar y, por qué no, llevar una medalla a su país adoptivo. Agradecida por el apoyo de los chilenos, destaca su amor por la cultura y la comida local, preparándose para representar a Chile con todo su esfuerzo y dedicación en la competencia olímpica.

Convirtiéndose en furor y recibiendo infinitas muestras de apoyo, la tenismesista y representante del Team Chile en los Juegos Olímpicos de París 2024, Tania Zeng, sigue acaparando miradas desde el extranjero por su historia y sobre todo, por su capacidad de competencia y su profundo arraigo con nuestro país.

“La inspiradora historia de Tania Zeng, la china de 58 años que pasó de vender muebles en el norte de Chile a buscar una medalla olímpica para ese país“. Con ese título, BBC Mundo se encantó de la historia de la deportista y en una entrevista, no solo repasó pasajes de su vida, sino también, lo que fue su llegada a territorio nacional en 1989 por invitación de un entrenador del país asiático.

“En Chile todos la conocen, la animan y la llaman cariñosamente “tía Tania” a pesar de que lleva apenas 4 años compitiendo por el país. Antes de eso, su vida era radicalmente distinta: se dedicaba a vender muebles en Iquique, una ciudad en el norte de Chile”, destacan.

Aprovechando la cualidad fronteriza de Arica, comenzó a hacer negocios con una fábrica de muebles y según contó, posteriormente se fue a Iquique y entró al club de tenis de mesa de la misma ciudad. Sin embargo, la pandemia frenó sus intenciones y finalmente dejó la disciplina deportiva, hasta regresar a tomar una paleta treinta años después.

“Aunque jugara con hombres o con jóvenes, yo ganaba igual. Tanto así que logramos el primer lugar en la liga nacional. Eso me dio mucha confianza porque estaba jugando con los mejores del país. Pensé: ‘ahora volveré a mi juventud y entrenaré en el alto rendimiento. Voy a jugar lo mejor que pueda’“, detalló Zhiying Zeng, quien pasó a adoptar el nombre de Tania en Chile.

Tania Zeng: “Me siento 100% chilena”

Tras su irrupción en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde ganó el bronce junto a Paulina Vega y Daniela Ortega, logró acceder a una clasificatoria y posteriormente logró su sueño: clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

De cara al evento deportivo en suelo francés, su misión es clara: disfrutar y por qué no, darle una medalla a Chile.

“Mi primer objetivo en los Juegos Olímpicos es disfrutar. Y, claro, ganar. Voy a luchar en la primera ronda y seguiré luchando en la segunda,ojalá más. Pero si paso dos rondas, estaré muy feliz también. Por supuesto que me gustaría darle una medalla a Chile, yo me siento 100% chilena. He vivido en ese país más años de los que viví en China“, reconoció Tania Zeng.

“Me gusta su cultura, las costumbres y la comida. Mi plato favorito es la pantruca, una sopita con caldo de pollo, huevo y con una masa de pasta, ideal para el invierno. He aprendido muchos chilenismos, como las palabras ‘cachai’ o ‘webón’“, contó cariñosamente la ‘Tia Tania’, que aprovechó la oportunidad para agradecer el respaldo de la gente.

“Me hace muy feliz recibir tanto cariño de los chilenos. Ellos me ayudan y me apoyan. Siento que tengo más fuerza para entregar lo mejor de mí“, finalizó.