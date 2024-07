Por golpear su caballo: histórica jinete es denunciada y ’expulsada’ de los JJOO por maltrato animal

La jinete inglesa Charlotte Dujardin dijo este martes que no competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024 mientras es investigada por un vídeo que supuestamente la muestra golpeando en las patas con un látigo al caballo de un alumno en una sesión de entrenamiento.

La plurimedallista olímpica afirmó que cometió “un error de juicio” en el suceso filmado hace cuatro años, que reveló inicialmente la página web neerlandesa horses.nl.

De acuerdo con la agencia británica PA, la denuncia ante la Federación Internacional de Deportes Ecuestres (FEI) y la Federación Ecuestre Británica (FEB) provino de un abogado neerlandés en representación de un cliente.

“Ha surgido un vídeo de hace cuatro años que me muestra cometiendo un error de juicio durante una sesión de entrenamiento”, dijo la deportista en un comunicado a la PA.

“Es comprensible que la Federación Internacional de Deportes Ecuestres (FEI) investigue, y he tomado la decisión de retirarme de todas las competiciones -incluidos los Juegos Olímpicos de París– mientras se lleva a cabo este proceso”, agregó.

“Lo que pasó estuvo completamente fuera de lugar y no refleja cómo entreno a mis caballos o a mis alumnos. Sin embargo, no hay excusa. Estoy profundamente avergonzada y debería haber dado un mejor ejemplo”, afirmó.

Dujardin, que es la deportista británica con más medallas olímpicas junto con Laura Kenny, con un total de seis, se disculpó por sus actos y por haber decepcionado al equipo del Reino Unido y sus patrocinadores, al tiempo que se comprometió a colaborar con la investigación.

La jinete, que iba a competir en doma individual y por equipos, será sustituida por Becky Moody en la segunda modalidad.

Extremely unsurprising that Charlotte Dujardin has been applying abusive ‘errors of judgement’ to get her horses to act this way. Dressage is totally unnatural and disrespectful and shouldn’t be classified as a sport pic.twitter.com/ci9voR7koK

— Claire Bass (@ClaireHSI) July 23, 2024