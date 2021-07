El caso Simone Biles en Tokio 2020 y por qué renunciar a veces es la decisión correcta

Con el objetivo de “centrarse en su salud mental”, la gimnasta estadounidense Simone Biles (24) decidió este miércoles retirarse de la final individual de los Juegos Olímpicos de Tokio, tras haber tomado la misma determinación con la final por equipos.

Biles, ganadora en Río 2016 de cinco medallas olímpicas, se retiró tras hacer solo el ejercicio de salto, en el que obtuvo una puntuación baja.

Luego de la competición, en la que Estados Unidos ganó la medalla de plata por detrás de Rusia -primera derrota del equipo norteamericano desde 2010-, Biles admitió que se sentía presionada y que su estado emocional se había visto afectado.

“¿Qué puedes hacer?”

Beatriz Martín, psicóloga especialista en el deporte, analizó para la Agencia EFE la situación por la que puede atravesar en estos momentos Simone Biles y cómo ha podido llegar hasta un punto que nadie imaginaba. Hay muchos factores, pero también hay soluciones.

“No es suficiente con hacer lo que hizo hace cinco años -en Río-, tenía que sorprender al mundo otra vez. Eso es francamente complicado de gestionar. Lleva muchos años compitiendo a un nivel muy alto y esto tiene consecuencias más allá de su vida personal, que ha sido muy complicada”, dijo Martín.

Esos problemas personales a los que se refiere Martín son los abusos sexuales que sufrió en el pasado y que ella misma hizo públicos semanas antes del inicio de los Juegos Olímpicos.

“Se nos olvida lo que ha pasado ella en la vida. A los deportistas los vemos como deportistas, como cosas que llevan marcas, que son fuertes, que tienen éxito. Pero los deportistas tienen una vida detrás y en su caso fue dramática. Lo más reciente, pues todo el escándalo de la gimnasia con los abusos sexuales. Eso genera muchos traumas que no tienen que salir inmediatamente cuando ha sucedido”, apuntó.

“Cuando ya has conseguido todo en el deporte, cuando has hecho cosas que no ha hecho ninguna otra deportista, ¿Después de eso qué puedes hacer?”, se cuestiona.

Para la psiquiatra clínica Lívia Castelo Branco, que conversó con el portal de la BBC, “hay artistas que optan por mantenerse alejados de las redes sociales, o atletas que han decidido no participar en los Juegos Olímpicos. Cuando se trata de un problema físico, la gente puede hablar con más naturalidad, por ejemplo, si hubo un desgarro en el ligamento de la rodilla y el atleta está fuera de la competición”.

“Gran valentía”

La experta añadió que “algunas personas verán el darse por vencido como falta de voluntad o cobardía, pero en realidad es un acto de gran valentía exponer la dificultad, la debilidad y la salud mental al público”.

Por su parte, Valeska Bassan, psicóloga del Instituto de Psiquiatría de la Universidad de São Paulo en Brasil, emplazó a que “necesitamos aprender que podemos renunciar” y “preguntarse: ¿por qué tengo que pasar por todo esto? Y, sobre todo, ¿por quién?”. Argumentó que si bien frente a un desafío existe preparación y expectativas, “en algún momento ese enfoque puede ser diferente”

Expuso, además, que esto podría ocurrir en situaciones ajenas al deporte e, incluso, en casos cotidianos como el estudio de una carrera universitaria por la presión que ejerce el entorno.

“Al intentar estar a la altura de las expectativas de los demás, pensamos que desistir es un fracaso porque decepcionaríamos a más personas”, dijo.

“Ya no confío tanto en mí”

En su rueda de prensa posterior a su huida, Biles dejó otra reflexión muy interesante relacionada con las redes sociales. “Ya no confío tanto en mí misma. Tal vez sea por hacerme mayor. Hubo un par de días en los que todo el mundo te tuiteaba y sentías el peso del mundo. No somos sólo atletas. Somos personas al fin y al cabo y a veces hay que dar un paso atrás“, explicó.

Para Martín, que conversó con EFE, las redes sociales provocan que sobre ciertas personas otros miles o millones centren su atención en ellas. Y, el resultado, no siempre es óptimo.

“Te levantas un día por la mañana y ves millones de mensajes ¿Cómo gestionar eso? Es una losa para competir en tu concentración. La mayoría de los deportistas exitosos, ante una situación así se crecen y sacan lo mejor de ellos mismos. Lo podemos ver en millones de situaciones”, dijo.

“Muchos bajo presión funcionan muy bien y los comentarios les puede ayudar. Pero si ella está pasando un momento complejo, está presión se añade a la maleta que ya trae“, señaló.

Muchos deportistas son superdotados en la gestión emocional, aunque eso no les excluye de sufrir los mismos problemas psicológicos del resto de las personas. Y, hay uno concreto, que se da a menudo en el mundo del deporte: la ansiedad social, que según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, se define como “un temor intenso y persistente de ser observado y juzgado por otros”.