Se le olvidó que estaba en TV: la divertida reacción de joven nadadora tras ganar el oro en los JJOO

La nadadora australiana Kaylee McKeown tuvo una espontánea y divertida reacción tras ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La deportista de 20 años se impuso en la final de los 100 metros espalda, inscribiéndose con un nuevo récord olímpico gracias a sus 57.47 segundos.

Una vez terminada la prueba, desde un canal australiano le preguntaron respecto a qué mensaje le enviaría a su madre y hermana, ante lo cual McKeown contestó con un honesto “fuck yeah”.

Kaylee McKeown drops the F Bomb right next to the Seebohm 🤣#Swimming #Tokyo2020 pic.twitter.com/hj6P32uBVV

— Tim Rosen (@timrosen35) July 27, 2021