¿Lady Gaga en los Juegos Olímpicos? deportista "igualita" a cantante desata bromas en redes sociales

Dicen que todos tenemos un doble en el mundo y la cantante italoamericana Lady Gaga parece haber encontrado a la suya en Tokio 2020.

“Esta es la Lady Gaga en los Juegos Olímpicos de Tokio y nadie puede convencerme de lo contrario”, señaló un usuario en Twitter tras ver competir a la taekwondista Julyana Al-Sadeq en el evento deportivo.

La atleta de Jordania captó la atención de las redes sociales por su notorio parecido con la intérprete de Bad Romance, lo que no pasó desapercibido por quienes seguían la competencia a la distancia.

“¿Qué hace Lady Gaga en los Juegos Olímpicos?”, “Lady Gaga estoy tan orgullosa de que compitas en los Juegos Olímpicos”, “Lady Gaga dijo: ‘Al diablo los Grammys y los Oscars, quiero una medalla olímpica"”, fueron algunas de las bromas en redes sociales.

Los fans de la artista se emocionaron por el parecido de Al-Sadeq, quien fue eliminada de la categoría femenina de 67 kilos en los octavos de final tras ser vencida por la brasileña Milena Titoneli.

Cabe destacar que Julyana es una reconocida competidora de Taekwondo. Obtuvo una medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018, y una de plata en el Campeonato Asiático de Taekwondo en el mismo año.

A continuación te mostramos algunos tweets que hicieron alusión al parecido entre ambas:

Why is Lady Gaga at the Olympics pic.twitter.com/DMvSOHCGyn — Gaga Daily (@gagadaily) July 26, 2021

There can be a hundred people at the olympics and one of them is Lady Gaga competing for a taekwondo medal. pic.twitter.com/B90HsaKtLu — Rickie Marsden (@BeardManRick) July 26, 2021

.@ladygaga seems to have a doppelgänger competing in the Tokyo Olympicshttps://t.co/SdQpstJKA0 — billboard (@billboard) July 27, 2021

lady gaga said "f*ck grammys and oscars, i want a gold olympic medal now" pic.twitter.com/ufyB85cmOm — pedro (@hausofmalamente) July 26, 2021

lady gaga really said “switching them positions for you, cooking in the kitchen and i'm in the bedroom, i'm in the olympics way i'm jumping through hoops” i’m crying 😭 pic.twitter.com/fTAXpMXG0n — matt (@theladygucci) July 26, 2021

full-time singer songwriter actress lady gaga has the time to work at starbucks and attend the olympics, who’s doing it like her? pic.twitter.com/z3KtuoDDZF — thomas 🧚🏼‍♂️ (@gagaonions) July 26, 2021