"Parece su hija":hinchas festinaron con parecido de judoca en Tokio 2020 y el Mago Valdivia

Catarina Costa, judoca portuguesa que rozó el bronce en la categoría -48 kilos en los Juegos Olímpicos de Tokio, ha generado revuelo entre quienes siguen la cita de los cinco anillos.

Pero la lusa no acaparó miradas por alguna victoria o movimiento clave, sino que por el parecido que tiene con un otrora crack de La Roja.

Y es que el aire de Costa con Jorge Valdivia es obvio, y así lo hicieron sentir los fanáticos en redes sociales, principalmente chilenos y brasileños.

El ‘Mago’, muy recordado por la fanaticada del Palmeiras, vino rápidamente al recuerdo de los forofos del ‘Verdao’ que vieron la derrota de la portuguesa ante Urantsetseg Munkhbat, representante de Mongolia y quien eliminó a la chilena Mary Dee Vargas.

Filha do mago Valdivia https://t.co/zZ1lCDfdPY

rosto do mago chinelinho valdívia com o cabelo do rafa vitti https://t.co/RbMDD9hTt6

— antonio kiedis (@victor_crf12) July 24, 2021