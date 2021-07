Djokovic causó furor en redes sociales al compartir entrenamiento con gimnastas belgas en Tokio

Tras la victoria ante el boliviano Hugo Dellien, Novak Djokovic disfruta sus días en la Villa Olímpica, donde además de prepararse para su próximo compromiso, también se da el tiempo para compartir con otros deportistas.

El tenista número uno del ranking mundial se encuentra en busca de su primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos y así, conseguir el ‘Golden Slam’ luego de coronarse en el Australian Open, Roland Garros y Wimbledon.

En medio de sus entrenamientos, ‘Nole’ publicó en sus redes sociales un particular momento con parte del equipo de gimnasia de Bélgica, con quienes compartió de manera distendida pequeñas rutinas de ejercicios donde hizo gala de su gran capacidad de flexibilidad.

“Trabajando en mi apertura de piernas”, escribió el serbio en su cuenta de Twitter, quien se encontraba acompañado de Nina Derwael y Maellyse Brassart.

Working on my splits with @teambelgium gymnastics 😉 🇧🇪🇷🇸🙌🏼 @ninaderwael @mae_gym #Tokyo2020 pic.twitter.com/xOOIBYldph

— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 24, 2021