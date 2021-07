Final Fantasy, Dragon Quest y otros: los guiños al manga y videojuegos que emocionaron en los JJOO

Este viernes a las 20:00 en Japón -y 7:00 am en Chile- comenzó la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde hubo varios detalles alusivos a la cultura pop nipona que enloquecieron a los fans en redes sociales.

Música de sagas de videojuegos como Dragon Quest, Monster Hunter, Final Fantasy, Sonic, Kingdom Hearts y Chrono Trigger, entre otros, estuvieron presentes en el evento, y los fanáticos en occidente lo notaron inmediatamente, expresando su emoción en Twitter

Jajaja empiezan fuertes los JJOO con dragón quest y final fantasy nada más empezar pic.twitter.com/lIEll0PIQx — JuanjoTRI (@JuanjoTRI1) July 23, 2021

Final Fantasy, Chrono Trigger, Kingdom Hearts…

PERO COMO TE QUIERO, JAPÓN! COMO TE QUIERO ❤️#Tokyo2020 https://t.co/A0XH1Pj3j5 — Geraru, el Guardián de la Caja 📦 (@GeraruTaru) July 23, 2021

Dragon Quest, Monster Hunter, Final Fantasy en los JJOO entre muchos otros❤️❤️❤️ pic.twitter.com/pQwidgZHx1 — josei (@soej_) July 23, 2021

Y QUE ACABA DE SONAR FINAL FANTASY. SE PUEDEN ACABAR YA LOS JUEGOS OLÍMPICOS. NOS VALE. — Nacho Requena (@nachoMoL) July 23, 2021

Además, los carteles con los nombres de las delegaciones se inspiraron en los mangas japoneses.

Cabe destacar que días antes de la ceremonia creadores de famosos mangas y animes como Sailor Moon, One Piece o Ataque a los Titanes compartieron pósteres promocionales de los Juegos Olímpicos de Tokio en las redes sociales, todos muy al estilo de las historietas japonesas.

Illustration to celebrate the Olympic Games in Tokyo. Yoshikazu Yasuhiko (Gundam the Origin) x Surfing. Image © Kadokawa, Yoshikazu Yasuhiko pic.twitter.com/ZBVGSQUk2U — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) July 13, 2021

Eiichiro Oda's (ONE PIECE) Special Illustration in collaboration with the Tokyo 2020 Olympic Games. pic.twitter.com/WPs9BTR7Ea — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) July 13, 2021

Illustration to celebrate the Olympic Games in Tokyo. Naoko Takeuchi (Sailormoon) x Skateboarding. Image © Kadokawa, Naoko Takeuchi pic.twitter.com/Tk64u0bUYg — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) July 13, 2021

Hajime Isayama promotes Olympic Games Tokyo 2020 with a new illustration of sport climbing! 🧗 pic.twitter.com/IgnWwICiMH — Attack On Fans (@AttackOnFans) July 13, 2021

Asimismo, Google lanzó un doodle que homenajea el evento deportivo con un juego de 16 bits muy al estilo de los juegos clásicos japoneses.