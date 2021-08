Yasmani Acosta y su teoría de por qué lo perjudicaron en Tokio: "Como país no tenemos tanto peso"

El representante del Team Chile, Yasmani Acosta, expresó sus sensaciones tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Yasmani, que ya se encuentra en nuestro país, se refirió como punto clave al combate de semifinales que perdió, ante el georgiano Iakobi Kajaia, asegurando que los jueces lo perjudicaron.

Según el luchador, la victoria fue suya, y culpó a los árbitros de privarle una medalla para el Team Chile.

“Ya lo de Tokio pasó, pero no dejo de pensar en que hay una medalla para Chile. Es mi opinión, yo gané la medalla. En mi mente yo gané el combate, todos me vieron ganar. Hasta las personas que no saben de lucha me vieron ganar el combate, dijo en conversación con el Expreso PM.

“Cuando la pelea está mucho más pareja, pueden dársela a él o a mí, pero cuando hay diferencias de agresividad… me vi mucho más activo que él, no hay forma de que a él le den un punto, eso me duele”, agregó.

El representante del Team Chile añadió que “yo ataqué mucho más todo el tiempo. Sabía que él se cansaba, yo lo sabía, mi estrategia fue esa. Él no hizo nada, no sé por qué le dieron el punto. No fue justo el arbitraje en esa semifinal, que le iba a dar una medalla a Chile”.

Consultado por quiénes han coincidido con él en esa sensación, Acosta aclaró que árbitros internacionales le han señalado que él fue el ganador de esa semifinal.

“Árbitros internacionales, con cargos, me dijeron lo mismo. Ellos tienen conocimiento y vieron eso mal, hay un respaldo grande en cuanto al arbitraje”, sentenció.

Finalmente, Yasmani entregó una teoría del por qué quizás lo perjudicó el arbitraje, deslizando que ‘como país no tenemos tanto peso’.

“Como país no tenemos tanto peso, en la lucha un solo atleta, otros llevan seis, dejan mucho más dinero a la organización, tienen más peso como país. Es difícil competir contra potencias así. Por eso cuando uno va a competir tiene que ganar por diferencia de puntos, porque el arbitraje, generalmente, siempre es en contra tuyo. Siempre ganan los países más desarrollados que apuestan más. Uno tiene que ganarle al oponente y al árbitro”, cerró.