Susto en Tokio: campeona mundial fue arrollada en prueba de Madison tras sufrir estrepitosa caída

Kirsten Wild no pudo validar su condición de favorita en la prueba de Madison en los Juegos Olímpicos de Tokio y no sólo vio el podio desde lejos, sino que también generó preocupación y susto en el mundo del deporte tras una espeluznante caída.

Un inquietante momento se vivió durante la prueba de ciclismo en pista por parejas, ya que a pocos minutos del desenlace de la carrera, la neerlandesa campeona del mundo se fue de lleno al suelo generando una caída en cadena, lo que provocó que varias rivales pasaran por encima de ella.

Sin embargo, el susto se instaló en el Parque Kasai Rinkai cuando la ciclista de Bélgica, Lotte Kopecky, estrelló con su bicicleta a Wild, quien recibió el golpe con su cabeza.

La secuencia del accidente se puede ver desde el minuto 1:52.

Kirsten Wild and Lotte Kopecky fall in the Madison. As Kirsten attempted a sling throw with Amy Pieters, one of the Aussie riders took the wrong line and brought both Kirsten and Lotte down hard. 😲😩 @kirsten_wild @ceratizit_wnt @AmyPieters @teamsdworx @LivRacingWT @LotteKopecky pic.twitter.com/IpUU0lWPNV

Afortunadamente, luego de ser trasladada de manera inmediata al centro médico más cercano, la representante de Países Bajos resultó ilesa, pero notoriamente desilusionada.

La ciclista neerlandesa se refirió al infortunio en su cuenta de Twitter, manifestando que “no hay palabras para describir lo decepcionada que estoy después del Madison. Estábamos más preparadas que nunca y perder una posición de medalla debido a un accidente es injusto. Especialmente después de todo el trabajo que hicimos con nuestro equipo y personal de pista de resistencia para alcanzar este nivel”.

No finalizó su publicación sin antes calmar la preocupación de sus seguidores, quienes tras la caída, se volcaron a las redes sociales de la campeona mundial, quien sentenció: “Estoy bien”.

No words to describe how disappointed I am after the madison. @AmyPieters and I were ready like never before and losing from a medal position because of a crash feels unfair. Especially after all the work we did with our endurance track team & staff to reach this level. #IamOK! pic.twitter.com/NRqvSnIf4a

— Kirsten Wild (@kirsten_wild) August 6, 2021