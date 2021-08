Lesión y durísima caída en el decatlón: la imagen de atleta belga que asustó a todos en Tokio

El atleta belga Thomas Van der Plaetsen tuvo una triste participación en el decatlón, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Resulta que en el inicio de la prueba combinada, tras competir en los 100 metros lisos, el atleta comenzó a sentir molestias musculares que derivaron posteriormente en una aparatosa caída.

Estos dolores se acentuaron cuando se prestaba a participar en el salto de longitud. De hecho, antes de saltar, sintió molestias en su pierna derecha, pero quiso continuar.

Lamentablemente la idea no salió como esperaba, y cuando se preparaba para saltar se dobló el tobillo derecho y cayó sobre la arena.

La imagen causó bastante preocupación en los presentes, pero al ver que el atleta pudo pararse por sí solo, la situación se calmó.

El belga rodó fuera de la arena para despejar el camino a los demás competidores, y fue atendido por la asistencia médica, quienes lo retiraron en una silla de ruedas.

Sin duda una de las imágenes más llamativas de estos Juegos Olímpicos.

Since it keeps saying all the videos are blocked on my country (us) here’s the Thomas van der Plaetsen injury from the decathlon long jump #Olympics pic.twitter.com/Wp2H3dXEQN

— Sal Volcano 🌋 (@PrinceHerbMtn) August 4, 2021