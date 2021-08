Pulverizó el récord mundial: la espectacular carrera de Karsten Warholm en 400 metros vallas

El noruego Karsten Warholm deslumbró este martes en la pista de atletismo de los Juegos de Tokio 2020 al conseguir su primer oro olímpico, mejorando su propio récord mundial de 400 metros vallas con un tiempo de 45.94, mientras que el brasileño Alison Dos Santos se colgó el bronce (46.72) con una nueva plusmarca sudamericana.

Entre medias quedó el estadounidense Rai Benjamin, que paró el crono en 46.17 segundos, en una de las finales más esperadas de Tokio 2020 por el momento de esplendor que vive la prueba en las últimas temporadas y especialmente en la actual.

“Pensaba en esto día y noche, en obtener esta medalla para mi colección. No he tocado ni una valla y he sido incluso capaz de reacelerar en el final. Ha sido algo enorme, es histórico”, celebró Warholm tras su récord.

“Estamos ante una nueva era, la del renacer de los 400 metros vallas. Creo que vamos a vivir nuevas carreras como esta en el futuro”, añadió el noruego.

Warholm voló en la pista del estadio Olímpico de la capital nipona, mejorando en 76 centésimas de segundo la plusmarca mundial que había batido el pasado 1 de julio en casa, en la reunión de Oslo, donde corrió en 46.70.

Ese día consiguió quebrar una vieja plusmarca del atletismo, que había conseguido el estadounidense Kevin Young con 46 segundos y 78 centésimas en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Los tres medallistas de la final de Tokio 2020 corrieron por debajo de ese tiempo de Young, que durante casi tres décadas había sido intocable, lo que evidencia el espectacular nivel de los competidores actuales.

“Ha sido la carrera más grande de la historia de los Juegos Olímpicos”, sentenció Rai Benjamin, que apuntó que ni siquiera el récord del mundo de los 100 metros (9.58) conseguido por Usain Bolt en el Mundial de Berlín podía “rivalizar” en importancia e intensidad con lo vivido este martes.

La final únicamente se vio deslucida por haber tenido lugar en un estadio vacío de espectadores por la pandemia del covid-19.

Con 33 grados centígrados y un 60% de humedad, Warholm tuvo una salida perfecta en la carrera. Benjamin creyó por un momento poder alcanzar al noruego a unos cincuenta metros de la meta, pero el atleta europeo mantuvo su ventaja, aceleró y consiguió su impresionante récord.

En su palmarés, Warholm une este oro olímpico a sus dos títulos mundiales (2017 y 2019) y al título europeo de 2018. Fue también campeón europeo en pista cubierta en 2019.

Con 25 años, el noruego es ahora el vigente campeón olímpico, mundial y europeo, además de plusmarquista mundial. Una hegemonía total.

¡ASÍ SE FESTEJA UN RÉCORD MUNDIAL!🔝🥇 Karsten Warholm no solo se quedó con el ORO de los 400 metros vallas, además ha batido su marca mundial con un tiempo de 45.94 ⏱️🏃🏽‍♂️💨 ¡Su forma de festejar lo dice TODO!🤩 pic.twitter.com/z5fHngzX3B — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 3, 2021