Arley Méndez reconoce que fumó marihuana y anuncia dura decisión: "Me voy a retirar, definitivo"

Este sábado el pesista nacional Arley Méndez no tuvo una buena jornada en Tokio 2020 y tras su presentación anunció que se retira del deporte de alto nivel.

En primera instancia levantó 160 kilos y en la segunda falló en las tres oportunidades que intentó levantar y quedó con puntaje nulo. No pudo levantar los 190 kilos con claras molestias físicas, lo que marcaron su participación en Tokio 2020.

Tras si presentación, en conversación con TVN, Méndez anunció que “Lamentablemente no se dio, lo siento. Me voy a retirar definitivo, por cosas personales. Son muchas complicaciones, dolores ya no me siento a gusto. Voy a dedicarme a otras cosas, a salir adelante, pero pesas no voy a hacer más”.

“Me iba a retirar hace tiempo, pero sabes lo que pasa: tengo familia y tengo que alimentar a mi familia. Este es mi trabajo. Me gusta competir, pero estoy sufriendo mucho. El deporte me está haciendo mal”, contó.

De hecho, el episodio de cannabis a días de los Juegos Olímpicos de Tokio no fue una sorpresa para el representante chileno.

“Fumé marihuana un día antes, yo lo hice adrede. Llevo meses que estoy cansado de esto, estoy sufriendo mucho con dolor, depresiones (…) no aguanto más. Espero que me entiendan”, lamentó.