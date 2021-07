La protesta de esgrimistas estadounidenses contra su propio compañero por denuncias de acoso sexual

El equipo masculino de esgrima de Estados Unidos cayó este viernes ante Japón, pero han sido noticia por un gesto que tuvieron antes del combate, en el que protestaron contra uno de sus propios compañeros que se presentó con el equipo este viernes.

Llamó la atención que los atletas del equipo norteamericano Jake Hoyle, Curtis McDowald y Yeisser Ramirez vistieran mascarillas rosas, a diferencia de Alen Hadzic, que fue el único del equipo que apareció con mascarilla negra.

Es que este último ha sido denunciado en varias ocasiones por acoso sexual y en un principio por determinación de un juez no fue autorizado para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, tras el reclamo del abogado defensor de Hadzic se revirtió la determinación y sí pudo estar en Japón vistiendo los colores de Estados Unidos.

Eso sí, tampoco lo dejaron quedarse en la Villa Olímpica. Se quedó en un hotel cercano a la Villa, por la seguridad de los atletas, según detallaron dese USA Fencing, la institución de Esgrima de Estados Unidos.

“Los miembros del equipo han expresado su preocupación por su seguridad y bienestar debido a tu presencia, lo que, según ellos, podría afectarles negativamente a sus habilidades mentales y emocionales para prepararse y competir al nivel requerido para tener éxito en los Juegos Olímpicos. Varios han pedido que USA Fencing establezca medidas para mantenerlos seguros y minimizar las distracciones durante los entrenamientos y la competición. En consecuencia, USA Fencing, junto con la USOPC, implementará un plan de seguridad para los próximos Juegos Olímpicos”, fue parte del correo que le habrían enviado a Hadzic y que fue publicado por el medio USA Today.

La reportera Brianna Sacks confirmó que el hecho de haber salido con mascarillas rosas se debe a una protesta por la presencia de su compañeros denunciado por acoso sexual. “El desdén (del gesto) fue evidente”, le habría dicho una fuente que no reveló.

El primer episodio en el cual se vio envuelto el atleta estadounidense data de 2013, cuando fue denunciado por acoso sexual en un acto que habría ocurrió en la Universidad de Columbia.

Estuvo suspendido hasta 2014 en competencias deportivas. Entre las denuncias también hay una de 2015 de otra mujer que también lo acusó de acoso sexual.

Antes de los Juegos algunas presuntas víctimas reflotaron los hechos para que no pueda asistir a Tokio a representar a loa Juegos Olímpicos. Le contaron sus casos a SafeSport y se decidió suspenderlo.

Pero tras reclamos de su abogado esa decisión se anuló y finalmente el deportista viajó a Japón. Hadzic declaró a USA Today que las denuncias “Francamente, no son ciertas”. Michael Palma, el abogado de Hadzic, apunta a que no debió haber sido suspendido si no hay cargos penales o civiles en su contra.

“El sistema está roto”, le había dicho Palma al New York Times. Pero sus compañeros esgrimistas no se habrían quedado tranquilos. Según USA Today, la también esgrimista Katharine Holmes habría reunido firmas entre sus colegas para evitar la presencia de Hadzic en Tokio. El abogado del acusado niega que Holmes hiciera eso.

Finalmente Hadzic viajó como suplente a Tokio y no pudo competir en la caída de su equipo ante Japón. Al haber ido como suplente, no fue necesaria su presencia.

clearer pictures of the three Tean USA men's épée Olympians wearing pink masks as a show of support for women in fencing https://t.co/GgSOdfl0rs pic.twitter.com/iSIBmblI3x

— Bradford William Davis (@BWDBWDBWD) July 30, 2021