Djokovic tras caer ante Zverev y quedar sin posibilidad de oro en Tokio 2020: "No supe qué hacer"

Este viernes una de las grandes ‘sorpresas’ de la jornada se vivió en el tenis, donde el número 1 del ránking ATP, Novak Djokovic, quedó fuera en semifinales ante Alexander Zverev.

Luego, el serbio perdió en el dobles mixto también, por lo que quedó sin la posibilidad de ganar un oro, cuando era el gran favorito a quedarse con el campeonato de tenis, al menos en singles en Tokio 2020.

Tras el encuentro, Djokovic reconoció que Zverev jugó mejor que él y que mereció ganar. “Ha sido un día duro, muy duro. Fue terrible para mí, pero él jugó mejor y debo aceptarlo, el deporte es así. Jugar ante un tenista de su calidad y nivel fue demasiado para conseguir una victoria”, lamentó.

“El cambio de Alexander, volviéndose mucho más agresivo, cambió todo. Tuvo una gran mejoría con el saque y la devolución. En ese momento me quedé un poco parado, dejé que él me atacara, que dominase los puntos (…) A este nivel, con la presión que supone una semifinal de Juegos Olímpicos, donde cada uno defiende la bandera de su país… no supe qué hacer”, analizó.

Así también habló de su estado de forma previo a los Juegos Olímpicos.

“Es verdad que no vine demasiado fresco al torneo, llegaba en un momento donde me sentía agotado, pero lo que sí tenía era mucha motivación, soñaba con traer de vuelta una medalla”, afirmó.

En sus cuartos Juegos Olímpicos, el serbio volvió a quedar fuera de la final. En Beijing 2008 perdió en semifinales ante Nadal, en Londres 2012 sucumbió en la misma fase ante Juan Martín Del Potro y en Río 2016 el mismo argentino lo derrotó en primera ronda.