Selección de sóftbol mexicana botó sus uniformes a la basura: eligieron llevarse colchas y almohadas

Las jugadoras de la selección de sóftbol de México habrían botado a la basura sus uniformes cuando dejaron la Villa Olímpica de Tokio-2020, denunciaron este jueves dos boxeadoras.

“Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas. Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente y hoy tristemente el equipo mexicano de sóftbol lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas”, publicó en Twitter la púgil Brianda Tamara, acompañando una foto de un uniforme en bolsas plásticas.

“Quizá para algunos de los compañeros deportistas signifique ‘nada’ estos uniformes, para muchos otros representan nuestros años de trabajo, dedicación, amor y pasión. Qué pena que el equipo de softball mexicano no lo vea así”, expresó en la misma red social otra pegadora, Esmeralda Falcón, con más fotografías.

Con una base de jugadoras nacidas en Estados Unidos con padres o abuelos de México, el equipo finalizó en el cuarto lugar del torneo de sóftbol, en el que Japón ganó oro; Estados Unidos, plata; y Canadá, bronce.

Tras enterarse de esta situación el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, condenó el hecho y anunció durísimas sanciones en contra de las jugadoras: ya no podrán tomar parte del próximo ciclo olímpico.

“Repruebo total y enérgicamente esta penosa situación, seguramente ya no se sienten mexicanas. Mientras nosotros estemos en el COM estas deportistas no podrán acreditarse para ninguna competencia del ciclo olímpico. Estoy muy triste y muy molesto a la vez”, dijo citado por varios medios locales.

“Como sacaron indebidamente las colchas y hasta las almohadas pues seguramente ya no les cabía en sus maletas la ropa y entonces hicieron de lado la representatividad ofendiendo a todos los mexicanos porque no solo son uniformes con los colores patrios, sino con el escudo y el nombre del país”, sentenció.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que Padilla reveló que las jugadoras no aceptaron llevar la bandera mexicana en el uniforme de competencia.

“Vamos a hablar con el Presidente de la Federación de Sóftbol llegando a México, para aclarar algunos temas. Algunos son muy molestos, como el hecho de no aceptar que llevaran la bandera de México en el uniforme de competencia”, señaló en conversación con ESPN.

Por otro lado el presidente de la Federación Mexicana de Sóftbol (FMS), Rolando Guerrero, aclaró en conversación con la TV Azteca que “sobre la decisión de dejar los uniformes usados, tenían que hacer espacio en sus maletas”.

Posteriormente, la Federación publicó un comunicado informando que “si se demuestra que dejaron uniformes de juego o competencia, es fácil con su número de casaca (identificarlas), no podrán participar más con fmsoftbol”.